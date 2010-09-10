Продать скины CS:GO
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Продать скины CS:GO
На каком сайте вам уже приходилось продать скины CS:GO? Я решила не тратить время на поиски, сразу написать вам и поинтересоваться. Что скажете?
Re: Продать скины CS:GO
Скажу, что я сама просматривала в интернете разные сайты, внимательно изучала отзывы и остановилась на компании, которая уже семь лет помогает игрокам заключать выгодные сделки. Вы можете почитать отзывы, пробежаться взглядом по страницам сайта, только потом продать скины CS:GO и получить за них денежки. Всегда приятно иметь дело с людьми, которые уже давно работают в этой сфере и могут проконсультировать в чате, помочь с выбором способа оплаты и решить другие, не менее важные организационные вопросы и нюансы. У меня ссылка в закладках, потому что я время от времени заглядываю на сайт, чтобы заключить новую, выгодную сделку.
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