Продать скины CS:GO

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 906
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продать скины CS:GO

Сообщение zevc » Сегодня, 13:38

На каком сайте вам уже приходилось продать скины CS:GO? Я решила не тратить время на поиски, сразу написать вам и поинтересоваться. Что скажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 905
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продать скины CS:GO

Сообщение klonik » Сегодня, 17:09

Скажу, что я сама просматривала в интернете разные сайты, внимательно изучала отзывы и остановилась на компании, которая уже семь лет помогает игрокам заключать выгодные сделки. Вы можете почитать отзывы, пробежаться взглядом по страницам сайта, только потом продать скины CS:GO и получить за них денежки. Всегда приятно иметь дело с людьми, которые уже давно работают в этой сфере и могут проконсультировать в чате, помочь с выбором способа оплаты и решить другие, не менее важные организационные вопросы и нюансы. У меня ссылка в закладках, потому что я время от времени заглядываю на сайт, чтобы заключить новую, выгодную сделку.
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