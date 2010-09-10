Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 906
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:03

Не знаю, где можно скачать бесплатно популярные песни, поэтому решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких музыкальных порталов вы чаще всего пользуетесь и почему приняли такое решение?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 907
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:01

Добрый день. Мне самой пришлось просмотреть в интернете как минимум несколько десятков сайтов с музыкой, а потом решила остановиться на одном из них и воспользоваться его услугами. Поэтому, могу скинуть вам ссылку https://muzut.net/ на главной странице собрана коллекция новых песен, и поэтому – не нужно бояться экспериментировать с жанрами и каждый раз пробовать что-то новое. Я всегда стараюсь открывать новые музыкальные горизонты и поэтому, не получилось остаться в стороне от сообщения, решила выступить экспертом и проконсультировать вас, сразу отписаться и помочь сделать выбор в пользу одного сайта.
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