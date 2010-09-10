Сообщение zevc » Сегодня, 19:17

Привет. На каком сайте можно узнать стоимость урн для сбора медицинских отходов, а потом оставить заявку на их покупку? Буду вам благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь, начальник дал мне задание.