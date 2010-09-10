Обменник
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Обменник
Промониторил популярные обменники. Скажу вам, картина печальная. Биткоин, эфир, тезер. Такое чувство, что мелкой крипты для большинства обменников не существует. Те, что работают с непопулярной криптой, ломят комиссию. Это что, начало конца?
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