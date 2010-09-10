Обменник

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 908
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обменник

Сообщение klonik » Сегодня, 11:26

Промониторил популярные обменники. Скажу вам, картина печальная. Биткоин, эфир, тезер. Такое чувство, что мелкой крипты для большинства обменников не существует. Те, что работают с непопулярной криптой, ломят комиссию. Это что, начало конца?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 909
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обменник

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Какие-то вы не те обменники смотрели. Все более-менее крупные работают со всей криптой, что только есть. Например, мой любимый ебакс вот тут https://ebucks.fi/bitcoins-btc-litecoin-ltc предлагает поменять мега-популярный биткоин на вообще непопулярный лайткоин. И прошу заметить, комиссия никакая. Так, чисто по курсу обмен, плюсом немного за работу сервиса. Вполне доступно, зря вы наговариваете.
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