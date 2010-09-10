Пищевой принтер
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Пищевой принтер
Добрый день. Есть здесь кондитеры? Хочу приобрести жене на подарок пищевой принтер, но пока не знаю какого производителя стоит выбрать? Что скажите про пищевой принтер Canon? Как раз сейчас на него оптимальная цена в этом магазине для кондитеров https://burstenstore.ru/ Поделитесь своими отзывами и рекомендациями.
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