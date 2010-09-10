Как купить биткоин за гривну
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Как купить биткоин за гривну
Подскажите, какими обменниками вы пользуетесь, чтобы купить биткоин за гривну? Мне знакомый посоветовал вот здесь это сделать http://whitexchangers.com/ru/exchange-f ... AH-to-BTC/ Посмотрел, комиссия минимальная, знакомый говорит, что обменивает систематически и ни разу не было обмана или задержки. Поделитесь и вы своим опытом, как обмениваете биткоин на гривну и обратно?
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