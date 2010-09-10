Как купить биткоин за гривну

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Как купить биткоин за гривну

Сообщение Anthonn » Сегодня, 12:02

Подскажите, какими обменниками вы пользуетесь, чтобы купить биткоин за гривну? Мне знакомый посоветовал вот здесь это сделать http://whitexchangers.com/ru/exchange-f ... AH-to-BTC/ Посмотрел, комиссия минимальная, знакомый говорит, что обменивает систематически и ни разу не было обмана или задержки. Поделитесь и вы своим опытом, как обмениваете биткоин на гривну и обратно?
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