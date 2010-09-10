Чистящее средство для кондиционера

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Чистящее средство для кондиционера

Сообщение Buneyaz » 45 минут назад

Выбираю чистящее средство для кондиционера в автомобиле. Пока остановился на Abro Air Clean, что можете о нём сказать? Почитал несколько известных автофорумов, там каждый советует что-то своё, но об этом больше всего упоминаний. Брать или нет? В Бафусе его нашел за 590 рублей. Если знаете, где можно достать дешевле (но чтобы 100% не подделка), буду благодарен за рекомендацию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя