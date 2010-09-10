Чистящее средство для кондиционера
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Чистящее средство для кондиционера
Выбираю чистящее средство для кондиционера в автомобиле. Пока остановился на Abro Air Clean, что можете о нём сказать? Почитал несколько известных автофорумов, там каждый советует что-то своё, но об этом больше всего упоминаний. Брать или нет? В Бафусе его нашел за 590 рублей. Если знаете, где можно достать дешевле (но чтобы 100% не подделка), буду благодарен за рекомендацию.
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