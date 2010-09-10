Подскажите
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Подскажите
Мне нужна ваша консультация и помощь, какую студию дизайна в Питере выбрать для обращения? Хочется чего-то оригинального и необычного, освежить интерьер каждой комнаты трёхкомнатной квартиры.
Re: Подскажите
Понимаю вас, я была на месте человека, который решился на перемены. Рекомендую внимательно прогуляться по страницам студии дизайна Марины Зиминой. Меня как-то сразу зацепили фотографии, здесь нашла для себя идею дизайна, и не пришлось ничего выдумывать. Хорошо, что в нашем родном Питере есть профессионалы своего дела, которые готовы взяться за проект и помочь воплотить в жизнь всё, что было задумано. Доверилась профессионалу и получила результат, на который рассчитывала. Мечты сбываются, нужно только сделать шаг навстречу и поделиться креативными идеями.
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