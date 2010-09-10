Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 910
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:24

Мне нужна ваша консультация и помощь, какую студию дизайна в Питере выбрать для обращения? Хочется чего-то оригинального и необычного, освежить интерьер каждой комнаты трёхкомнатной квартиры.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 911
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:19

Понимаю вас, я была на месте человека, который решился на перемены. Рекомендую внимательно прогуляться по страницам студии дизайна Марины Зиминой. Меня как-то сразу зацепили фотографии, здесь нашла для себя идею дизайна, и не пришлось ничего выдумывать. Хорошо, что в нашем родном Питере есть профессионалы своего дела, которые готовы взяться за проект и помочь воплотить в жизнь всё, что было задумано. Доверилась профессионалу и получила результат, на который рассчитывала. Мечты сбываются, нужно только сделать шаг навстречу и поделиться креативными идеями.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя