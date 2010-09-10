Сообщение zevc » Вчера, 22:44

Добрый день. Если честно, то я никогда не покупала в интернете трековые системы освещения, поэтому ваша консультация и помощь будет кстати. Что скажете на это? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что вы отпишетесь.