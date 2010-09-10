Ритуальные услуги

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 915
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ритуальные услуги

Сообщение klonik » Сегодня, 12:04

Здравствуйте. Нужен совет, услугами какого ритуального бюро воспользоваться, чтобы купить атласное покрывало? Мне проще написать и спросить, чем тратить время на поиски в интернете.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 914
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ритуальные услуги

Сообщение zevc » Сегодня, 13:39

Привет. Мне самой пришлось изучать в интернете статьи и отзывы, только спустя время остановилась на одной компании. Вам не нужно лишний раз тратить время, можно воспользоваться услугами проверенной и надёжной организации, здесь https://mosgupritual.ru/product-categor ... -atlasnoe/ есть возможность заказать атласное покрывало белого цвета и останется только указать адрес доставки и согласовать с менеджером время. У меня возникло несколько вопросов, писала в чат и на них быстро ответили, поэтому могу рекомендовать вам для сотрудничества эту контору. Ребята профессионалы, уже не первый год работают в Москве и по области.
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