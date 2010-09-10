Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Приветствую всех! Ищу специалистов по строительству домов из бруса. Мне очень важно найти команду, которая обладает не только навыками в строительстве, но и знанием особенностей работы с брусом. Буду благодарна, если поделитесь информацией о компаниях или мастерах, которые заслуживают доверия.