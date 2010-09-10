Сообщение klonik » Сегодня, 18:54

Здравствуйте. Если честно, то я уже очень давно мечтаю о деревянном доме, в котором будет жить вся моя семья. Прошу вас о помощи, в какую питерскую компанию обратиться? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете.