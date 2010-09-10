Строительство дома
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Строительство дома
Здравствуйте. Если честно, то я уже очень давно мечтаю о деревянном доме, в котором будет жить вся моя семья. Прошу вас о помощи, в какую питерскую компанию обратиться? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете.
Re: Строительство дома
Да, конечно. Помогу чем смогу, я прекрасно понимаю, как много времени может уйти на саму процедуру поиска и поэтому, решила с вами поделиться информацией. Начните с изучения, готовые проекты деревянных домов перед глазами, нужно только с ними ознакомиться и выбрать один подходящий. С этим у меня возникли трудности, потому что понравились два дома, и пришлось остановиться на одном. Кстати, на сайте этой компании цены одни из самых низких в СПб, я специально потратила время и сравнила, чтобы быть уверенной в своём выборе.
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