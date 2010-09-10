Мебель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 915
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 20:52

Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль. Хочу создать в этой комнате атмосферу спокойствия и комфорта. Подскажите, пожалуйста, где можно найти кровати от скандинавских производителей? Благодарю вас за вашу помощь!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя