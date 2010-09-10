Сообщение klonik » Вчера, 20:52

Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль. Хочу создать в этой комнате атмосферу спокойствия и комфорта. Подскажите, пожалуйста, где можно найти кровати от скандинавских производителей? Благодарю вас за вашу помощь!