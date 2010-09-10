Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 20:52

Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль. Хочу создать в этой комнате атмосферу спокойствия и комфорта. Подскажите, пожалуйста, где можно найти кровати от скандинавских производителей? Благодарю вас за вашу помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 917
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 13:43

Привет! Я также искала кровать в скандинавском стиле и рада поделиться своим открытием с тобой. На сайте https://scandicstyle.ru ты найдешь великолепные варианты кроватей от скандинавских производителей. Я сама выбрала здесь стильную и удобную кровать, которая стала настоящим украшением моей спальни. Хороших покупок.
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