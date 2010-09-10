Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 996
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » 19 июн 2023, 20:52

Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль. Хочу создать в этой комнате атмосферу спокойствия и комфорта. Подскажите, пожалуйста, где можно найти кровати от скандинавских производителей? Благодарю вас за вашу помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 996
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » 20 июн 2023, 13:43

Привет! Я также искала кровать в скандинавском стиле и рада поделиться своим открытием с тобой. На сайте https://scandicstyle.ru ты найдешь великолепные варианты кроватей от скандинавских производителей. Я сама выбрала здесь стильную и удобную кровать, которая стала настоящим украшением моей спальни. Хороших покупок.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Мебель

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 07:26

klonik писал(а):Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль.

Какую брать мебель для дома, ну это дело вкуса и денег , мне нравится на металлокаркасе , конечно и деревянная хорошая, но металл, это практичнее — намного больший срок службы, и лучшее сохранение целостности и внешнего вида. При перевозках и переездах не теряется надежность. Экологичность — металлическая мебель изготавливается из натуральных материалов, которые не могут выделять какие-либо вредные вещества опасные для здоровья. И конечно — функциональность, цена. Не плохо согласитесь !
Где такую в Питере купить, могу подсказать , у нас в городе есть Фабрика мебели «Реванш СПб», тел — 8 800 555 02 89, работает на российском мебельном рынке с 2001 года. Специализируясь на производстве и продаже металлической мебели для жилых и общественных помещений. А вот их сайт, там все и увидите https://www.revansh-plus.ru/.
У ребят есть даже диваны, можно и на заказ сделать, по свои размерам !
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unnamed - 2021-03-25T083851.313.jpg (4.01 КБ) 165 просмотров
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