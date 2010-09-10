Мебель
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Мебель
Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль. Хочу создать в этой комнате атмосферу спокойствия и комфорта. Подскажите, пожалуйста, где можно найти кровати от скандинавских производителей? Благодарю вас за вашу помощь!
Re: Мебель
Привет! Я также искала кровать в скандинавском стиле и рада поделиться своим открытием с тобой. На сайте https://scandicstyle.ru ты найдешь великолепные варианты кроватей от скандинавских производителей. Я сама выбрала здесь стильную и удобную кровать, которая стала настоящим украшением моей спальни. Хороших покупок.
Re: Мебель
klonik писал(а):Приветствую! Мне необходима новая мебель для спальни, и я предпочитаю скандинавский стиль.
Какую брать мебель для дома, ну это дело вкуса и денег , мне нравится на металлокаркасе , конечно и деревянная хорошая, но металл, это практичнее — намного больший срок службы, и лучшее сохранение целостности и внешнего вида. При перевозках и переездах не теряется надежность. Экологичность — металлическая мебель изготавливается из натуральных материалов, которые не могут выделять какие-либо вредные вещества опасные для здоровья. И конечно — функциональность, цена. Не плохо согласитесь !
Где такую в Питере купить, могу подсказать , у нас в городе есть Фабрика мебели «Реванш СПб», тел — 8 800 555 02 89, работает на российском мебельном рынке с 2001 года. Специализируясь на производстве и продаже металлической мебели для жилых и общественных помещений. А вот их сайт, там все и увидите https://www.revansh-plus.ru/.
У ребят есть даже диваны, можно и на заказ сделать, по свои размерам !
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