Речные круизы на теплоходе
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Речные круизы на теплоходе
Коллеги, кто в круизах бывал, подскажите, действительно интересный отдых?
Re: Речные круизы на теплоходе
Мне никогда не приходилось бывать, но я думаю, что это может быть очень интересно.
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