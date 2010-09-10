Речные круизы на теплоходе

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Речные круизы на теплоходе

Сообщение Алексеич » Вчера, 23:40

Коллеги, кто в круизах бывал, подскажите, действительно интересный отдых?
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Речные круизы на теплоходе

Сообщение DenisKot » Сегодня, 16:10

Мне никогда не приходилось бывать, но я думаю, что это может быть очень интересно.
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