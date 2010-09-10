Речные круизы на теплоходе
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Речные круизы на теплоходе
Коллеги, кто в круизах бывал, подскажите, действительно интересный отдых?
Re: Речные круизы на теплоходе
Мне никогда не приходилось бывать, но я думаю, что это может быть очень интересно.
Re: Речные круизы на теплоходе
Мне понравились круизы на теплоходе Леонид Красин https://unicruises.com/ship/leonid-krasin , смотрите, тут можно подобрать и забронировать тур. По времени такая поездка может быть от одного дня до двух недель. Этого времени для меня достаточно для полноценного отдыха. Путешествовать можно в одиночку или с семьей, кому как подходит.
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