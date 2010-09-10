Подскажите
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Подскажите
Хотела у вас поинтересоваться и спросить. Приходилось ли кому-то посещать бизнес-мероприятия в Москве? Обязательно прошу отписаться и рассказать, как всё прошло? Буду благодарна за мнения.
Re: Подскажите
Да, мне приходилось посещать бизнес-мероприятия и поэтому, могу с вами поделиться ссылкой на сайт. Прежде чем вкладывать деньги в какую-то идею или продолжать развивать своё дело, нужно пополнить багаж знаний. Я это делаю регулярно, слежу за календарём мероприятий. Тут https://atlanty.ru/calendar/ нашла ответы на все свои вопросы и решила, что при любой удобной возможности буду делиться с другими людьми и помогать им, сориентироваться и выбрать свой путь. Только, кажется, что управлять бизнесом и зарабатывать приличные деньги легко и просто, на самом деле это не так. Знания никогда не бывают лишними, поверьте мне. Поэтому, так важно посещать семинары и тренинги.
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