Сообщение klonik » Сегодня, 13:29

Хотела у вас поинтересоваться и спросить. Приходилось ли кому-то посещать бизнес-мероприятия в Москве? Обязательно прошу отписаться и рассказать, как всё прошло? Буду благодарна за мнения.