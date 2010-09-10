Строительная компания
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Строительная компания
Можете порекомендовать специалистов по шумоизоляции помещений?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 431
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Строительная компания
Я рекомендую обратиться к специалистам по шумоизоляции помещений на сайте https://ppu-service.ru/zvukoizolyaciya/ Они предлагают широкий спектр услуг, связанных с звукоизоляцией, и имеют множество положительных отзывов от клиентов. На сайте вы найдете информацию о различных материалах и методах звукоизоляции, а также сможете ознакомиться с портфолио выполненных проектов. Специалисты этого сайта помогут вам выбрать оптимальное решение для вашего помещения и проведут качественную установку материалов.
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