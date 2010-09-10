Строительная компания

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Строительная компания

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 17:18

Можете порекомендовать специалистов по шумоизоляции помещений?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 431
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Строительная компания

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 19:37

Я рекомендую обратиться к специалистам по шумоизоляции помещений на сайте https://ppu-service.ru/zvukoizolyaciya/ Они предлагают широкий спектр услуг, связанных с звукоизоляцией, и имеют множество положительных отзывов от клиентов. На сайте вы найдете информацию о различных материалах и методах звукоизоляции, а также сможете ознакомиться с портфолио выполненных проектов. Специалисты этого сайта помогут вам выбрать оптимальное решение для вашего помещения и проведут качественную установку материалов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость