Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:41

Как сделать так, чтобы в таблице libreoffice цифры были по порядку? А то я что-то не понимаю, а вручную вводить получается очень долго и монотонно. Вот я и решила написать вам и проконсультироваться.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 917
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:28

Понимаю, вас. Не так давно мне самой пришлось в интернете просматривать статьи на эту тему, и остановилась на одном сайте. Поэтому, решила отписаться и помочь. Времени на то, чтобы разобраться как цифры по порядку в таблице libre office разместить ушло относительно немного. Думаю, что вам обязательно нужно прочитать от начала и до конца статью, а потом ещё и ссылку себе куда-то сохранить, чтобы она была под рукой. Я именно так и сделала, всегда стараюсь изучить публикации в интернете, а потом уже только применять знания на практике.
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