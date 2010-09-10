Подскажите
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Подскажите
Как сделать так, чтобы в таблице libreoffice цифры были по порядку? А то я что-то не понимаю, а вручную вводить получается очень долго и монотонно. Вот я и решила написать вам и проконсультироваться.
Re: Подскажите
Понимаю, вас. Не так давно мне самой пришлось в интернете просматривать статьи на эту тему, и остановилась на одном сайте. Поэтому, решила отписаться и помочь. Времени на то, чтобы разобраться как цифры по порядку в таблице libre office разместить ушло относительно немного. Думаю, что вам обязательно нужно прочитать от начала и до конца статью, а потом ещё и ссылку себе куда-то сохранить, чтобы она была под рукой. Я именно так и сделала, всегда стараюсь изучить публикации в интернете, а потом уже только применять знания на практике.
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