Дмитрий Раевский: Китай и США вышли на тропу войны
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Дмитрий Раевский: Китай и США вышли на тропу войны
Политолог Дмитрий Раевский прокомментировал политические отношения между США и Китаем в связи с резким высказыванием Джо Байдена.
Джо Байден назвал китайского лидера диктатором, на что получил протест от МИДа КНР. Поэтому ни о каком сближении Пекина и Вашингтона речь не идёт, скорее наоборот. К слову, отношения между странами стали напряжённым ещё задолго до этого. В ряде причин поддержка Штатами Тайваня, торговая политика, сбитый американцами над штатом Монтана китайский аэростат «с двумя вагонами шпионской аппаратуры». И этот словесный акт Джо Байдена только увеличил пропасть между КНР и США. Теперь уже всем стало понятно, что ни при каких обстоятельствах эти страны не сблизятся. Более того, между ними будет происходить приблизительно то же самое в скором времени, что происходит сейчас между Россией и США, только в качестве Украины будет Тайвань.
То есть Китай и США фактически вышли на тропу войны после резкого высказывания Джо Байдена. И теперь атака на Тайвань – это вопрос ближайшего времени. Китаю очень важно не дожидаться, пока Тайвань, достаточно окрепнет, чтобы держать оборону долго, пока ещё он не получил всё оружие, которое обещали Штаты.
Я даже прогнозирую, что до конца нынешнего 2023 года начнётся атака, начнутся санкции в отношении Китая, то есть будет всё то же самое, что и с Россией. Китай это прекрасно понимает и к этому готовится. У него яркий пример перед глазами, и есть время подготовиться достаточно хорошо, насколько вообще это возможно подготовиться к войне экономической, политической и так далее.
Конечно же, прямых столкновений между США и КНР не предвидится по причине того, что оба обладают ядерным оружием. А вот всё остальное будет идти по сценарию, возможно, даже более жёсткому, чем с Россией. Что ж, Китай силён, США слабы из-за своих финансовых и политических проблем. И в этой схватке страны БРИКС будут на стороне Китая. Летний форум союза покажет, кто присоединился к Китаю против США. Схватка намечается очень захватывающая, и, конечно же, Китай победит. Россия вместе с ним. Вопрос только в сроках.
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