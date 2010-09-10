Сообщение viktorcok » 15 минут назад

Политолог Дмитрий Раевский прокомментировал политические отношения между США и Китаем в связи с резким высказыванием Джо Байдена.Джо Байден назвал китайского лидера диктатором, на что получил протест от МИДа КНР. Поэтому ни о каком сближении Пекина и Вашингтона речь не идёт, скорее наоборот. К слову, отношения между странами стали напряжённым ещё задолго до этого. В ряде причин поддержка Штатами Тайваня, торговая политика, сбитый американцами над штатом Монтана китайский аэростат «с двумя вагонами шпионской аппаратуры». И этот словесный акт Джо Байдена только увеличил пропасть между КНР и США. Теперь уже всем стало понятно, что ни при каких обстоятельствах эти страны не сблизятся. Более того, между ними будет происходить приблизительно то же самое в скором времени, что происходит сейчас между Россией и США, только в качестве Украины будет Тайвань.То есть Китай и США фактически вышли на тропу войны после резкого высказывания Джо Байдена. И теперь атака на Тайвань – это вопрос ближайшего времени. Китаю очень важно не дожидаться, пока Тайвань, достаточно окрепнет, чтобы держать оборону долго, пока ещё он не получил всё оружие, которое обещали Штаты.Я даже прогнозирую, что до конца нынешнего 2023 года начнётся атака, начнутся санкции в отношении Китая, то есть будет всё то же самое, что и с Россией. Китай это прекрасно понимает и к этому готовится. У него яркий пример перед глазами, и есть время подготовиться достаточно хорошо, насколько вообще это возможно подготовиться к войне экономической, политической и так далее.Конечно же, прямых столкновений между США и КНР не предвидится по причине того, что оба обладают ядерным оружием. А вот всё остальное будет идти по сценарию, возможно, даже более жёсткому, чем с Россией. Что ж, Китай силён, США слабы из-за своих финансовых и политических проблем. И в этой схватке страны БРИКС будут на стороне Китая. Летний форум союза покажет, кто присоединился к Китаю против США. Схватка намечается очень захватывающая, и, конечно же, Китай победит. Россия вместе с ним. Вопрос только в сроках.