Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Можете проконсультировать меня, куда стоит заглянуть, чтобы сформировать заявку на покупку такелажа с доставкой по Москве? Я надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами, что скажете?
Re: Подскажите
Я скажу, что сама просматривала разные сайты, а потом уже только остановилась на одной компании и решила сформировать заявку на покупку. Всегда рассматривайте как минимум несколько разных предложений, только потом решение принимайте. Здесь https://stalkrepej.ru/ есть возможность заказать такелаж в нужном количестве с доставкой по Москве удобным способом. На помощь готов прийти менеджер, он ответит на все ваши вопросы в Ватсапе в режиме переписки. Если честно, то я совсем не люблю звонить, мне проще сформулировать все вопросы и написать их в чате.
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