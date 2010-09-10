Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 919
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:54

Привет, всем. Можете проконсультировать меня, куда стоит заглянуть, чтобы сформировать заявку на покупку такелажа с доставкой по Москве? Я надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами, что скажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 920
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:48

Я скажу, что сама просматривала разные сайты, а потом уже только остановилась на одной компании и решила сформировать заявку на покупку. Всегда рассматривайте как минимум несколько разных предложений, только потом решение принимайте. Здесь https://stalkrepej.ru/ есть возможность заказать такелаж в нужном количестве с доставкой по Москве удобным способом. На помощь готов прийти менеджер, он ответит на все ваши вопросы в Ватсапе в режиме переписки. Если честно, то я совсем не люблю звонить, мне проще сформулировать все вопросы и написать их в чате.
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