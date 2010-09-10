Сувениры
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Сувениры
Привет! Я ищу онлайн-магазин, где можно заказать сувениры с персонализацией. Есть ли такой сайт, который вы можете порекомендовать?
Re: Сувениры
Привет! Рада помочь вам. Я рекомендую посетить сайт https://www.karandash.by/ru/souvenirs . Тут вы найдете широкий выбор сувениров, которые можно персонализировать. Они предлагают услуги по добавлению фото, текста или логотипа на различные изделия, такие как кружки, фоторамки, пазлы и многое другое. Вы можете ознакомиться с их ассортиментом и оформить заказ на их сайте. Уверена, что они смогут удовлетворить ваши потребности в персонализированных сувенирах.
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