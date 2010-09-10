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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 919 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Сувениры Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:51 Привет! Я ищу онлайн-магазин, где можно заказать сувениры с персонализацией. Есть ли такой сайт, который вы можете порекомендовать? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 920 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Сувениры Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:29 Привет! Рада помочь вам. Я рекомендую посетить сайт https://www.karandash.by/ru/souvenirs . Тут вы найдете широкий выбор сувениров, которые можно персонализировать. Они предлагают услуги по добавлению фото, текста или логотипа на различные изделия, такие как кружки, фоторамки, пазлы и многое другое. Вы можете ознакомиться с их ассортиментом и оформить заказ на их сайте. Уверена, что они смогут удовлетворить ваши потребности в персонализированных сувенирах. Вернуться к началу

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