Сувениры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 919
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сувениры

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Привет! Я ищу онлайн-магазин, где можно заказать сувениры с персонализацией. Есть ли такой сайт, который вы можете порекомендовать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 920
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сувениры

Сообщение zevc » Вчера, 23:29

Привет! Рада помочь вам. Я рекомендую посетить сайт https://www.karandash.by/ru/souvenirs . Тут вы найдете широкий выбор сувениров, которые можно персонализировать. Они предлагают услуги по добавлению фото, текста или логотипа на различные изделия, такие как кружки, фоторамки, пазлы и многое другое. Вы можете ознакомиться с их ассортиментом и оформить заказ на их сайте. Уверена, что они смогут удовлетворить ваши потребности в персонализированных сувенирах.
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