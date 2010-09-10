Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 921
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:15

Привет. На каком сайте можно заказать огнестойкие воздуховоды для вентиляции? Было бы неплохо обсудить с вами этот вопрос, и я рассчитываю на консультацию и помощь со стороны. Что скажете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 920
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:36

Я скажу, что сама поиски вела в интернете и нашла один сайт, который предлагает воспользоваться своими услугами всем и каждому клиенту. Изначально, искала производителя, потому что с ним намного приятнее иметь дело и цены гораздо ниже, чем у посредников. Тут https://plast-product.ru/vozduxovody-plastikovye/ рекомендую вам уже через несколько минут ознакомиться с каталогом, а потом задать вопросы сотруднику и сформировать заявку на покупку. Благодаря такому формату вы сможете сэкономить не только время, но и деньги, что тоже важно. Захотелось помочь вам и проконсультировать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя