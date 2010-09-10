Сообщение viktorcok » Сегодня, 18:51

Политический аналитик Дмитрий Раевский сделал прогноз об успехах СВО. По его мнению, ВС РФ могут рассчитывать на благополучный исход уже к осени 2023 года.Сейчас понукаемые своими западными «хозяевами» украинские власти гонят народ на убой. Так к осени 2023 года, скорее всего, сожгут 100-150 тысяч человек. Ещё как минимум столько же останутся калеками. Сожгут технику. То есть украинская армия, если не перестанет существовать, то будет настолько обескровлена, что не сможет сдержать натиск нашего контрудара, а он обязательно последует. Это классика войны, когда противник стачивается, то вводятся резервы, чтобы пройти его линию обороны и выйти на оперативный простор. В данном случае наши войска могут дойти до Днепра. Это будет вопрос нескольких дней.Причём важно и выгодно занять весь левый берег Днепра, включая Киев. И вот тогда в этом контрнаступлении сгорят остатки украинских войск, которые, конечно же, будут оказывать сопротивление, но ничего не смогут сделать.Сумская и Черниговская области до самого Киева, скорее всего, окажут сопротивление. Все их резервы будут стянуты на противодействие войскам, идущим с юга. Север останется незащищённым. И если там группа войск прорвёт оборону и выйдет на оперативный простор, отрезая снабжение, беря крупные города в окружение, то украинские гарнизоны быстро падут. Поэтому так важно Приазовское сражение, которое идёт сейчас.Как под Бахмутом, там сгорает украинская армия, но только в гораздо больших масштабах. Фактически это мясорубка 2.0, в которой уничтожается не только армия, но и техника. Это может обесточить настолько украинскую армию, что уже ожесточённого сопротивления некем и нечем будет оказывать.Что касается набора новобранцев, то надо понимать, что уже добровольцы закончились – людей насильно забирают в украинскую армию. Во-вторых, у Запада нет столько техники. Недавно представитель Пентагона заявил, что уничтожено много «Бредли», новые поставлять в ближайшее время они не собираются. Так что, конец уже близок.