Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 921
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 20:21

Мой стоматолог уехал жить в другой город, и теперь возникла проблема. Какую стоматологическую клинику Минска выбрать для посещения уже в ближайшее время? Заранее, спасибо за ответы.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 20:50

Привет. Как я вас понимаю, сама просматривала в интернете отзывы о работе разных клиник. Только спустя время остановилась на одном сайте. Решила с вами поделиться информацией, можете подробнее ознакомиться со спектром услуг и ценами, а потом уже только выбрать день и время и посетить клинику. Я раз в полгода обязательно прихожу, чтобы проверить состояние моих зубов. Бывает пломбу нужно новую поставить или отбелить зубки – всё это стараюсь делать, чтобы в ближайшем будущем не возникало проблем. Лучше позвонить по указанному номеру телефона и задать вопросы администратору.
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