Стоматология
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Стоматология
Мой стоматолог уехал жить в другой город, и теперь возникла проблема. Какую стоматологическую клинику Минска выбрать для посещения уже в ближайшее время? Заранее, спасибо за ответы.
Re: Стоматология
Привет. Как я вас понимаю, сама просматривала в интернете отзывы о работе разных клиник. Только спустя время остановилась на одном сайте. Решила с вами поделиться информацией, можете подробнее ознакомиться со спектром услуг и ценами, а потом уже только выбрать день и время и посетить клинику. Я раз в полгода обязательно прихожу, чтобы проверить состояние моих зубов. Бывает пломбу нужно новую поставить или отбелить зубки – всё это стараюсь делать, чтобы в ближайшем будущем не возникало проблем. Лучше позвонить по указанному номеру телефона и задать вопросы администратору.
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