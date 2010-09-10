Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день. Хотела у вас спросить, сколько стоит мебель для салонов красоты? Было бы неплохо решить вопрос с поиском торговой площадки уже в ближайшее время и надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь советами.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, изучала каталоги и сравнивала цены, нужно было провести исследование, чтобы понять в каком из направлений, двигаться дальше. Вам не обязательно тратить время, можете воспользоваться готовым и проверенным сайтом. Магазин оборудования для салонов красоты предлагает оптом купить всё, что понравится. Ребята профессионалы своего дела, и поэтому так важно останавливаться на проверенных фирмах, которые давно работают на рынке и всегда готовы пойти навстречу клиенту. Цены невысокие, оптом вам удастся выбрать и купить всё, что понравилось и каждая из позиций каталога будет доставлена на дом.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость