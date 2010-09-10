Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:58

Добрый день. Хотела у вас спросить, сколько стоит мебель для салонов красоты? Было бы неплохо решить вопрос с поиском торговой площадки уже в ближайшее время и надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь советами.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 923
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:49

Здравствуйте. Я вас понимаю, изучала каталоги и сравнивала цены, нужно было провести исследование, чтобы понять в каком из направлений, двигаться дальше. Вам не обязательно тратить время, можете воспользоваться готовым и проверенным сайтом. Магазин оборудования для салонов красоты предлагает оптом купить всё, что понравится. Ребята профессионалы своего дела, и поэтому так важно останавливаться на проверенных фирмах, которые давно работают на рынке и всегда готовы пойти навстречу клиенту. Цены невысокие, оптом вам удастся выбрать и купить всё, что понравилось и каждая из позиций каталога будет доставлена на дом.
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