Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Прошу вас о помощи, на каком сайте можно почитать о гидравлическом сопротивлении? Хотелось бы ознакомиться с информацией, поэтому я надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.