Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Прошу вас о помощи, на каком сайте можно почитать о гидравлическом сопротивлении? Хотелось бы ознакомиться с информацией, поэтому я надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 923
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:15

Привет, конечно помогу. Мне самой пришлось в интернете внимательно изучать многочисленные сайты, только потом остановилась на одном из них. Со школьной скамьи я люблю физику время от времени читаю статьи, сопротивления следующих видов написано, что под собой подразумевают. Кстати, можно после прочтения статьи, ознакомиться с каталогом и купить всё, что нужно онлайн. Хорошо придумали, сначала находишь ответы на свои вопросы, а потом переходить к действиям. Я сама всегда стараюсь делиться проверенной информацией и вам советую не отставать.
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