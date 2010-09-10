Подскажите
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Подскажите
Прошу вас о помощи, на каком сайте можно почитать о гидравлическом сопротивлении? Хотелось бы ознакомиться с информацией, поэтому я надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.
Re: Подскажите
Привет, конечно помогу. Мне самой пришлось в интернете внимательно изучать многочисленные сайты, только потом остановилась на одном из них. Со школьной скамьи я люблю физику время от времени читаю статьи, сопротивления следующих видов написано, что под собой подразумевают. Кстати, можно после прочтения статьи, ознакомиться с каталогом и купить всё, что нужно онлайн. Хорошо придумали, сначала находишь ответы на свои вопросы, а потом переходить к действиям. Я сама всегда стараюсь делиться проверенной информацией и вам советую не отставать.
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