Ремонт

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт

Сообщение klonik » Сегодня, 18:19

Нужен капитальный ремонт однокомнатной квартиры в Минске, и поэтому без вашей помощи тут не обойтись. Услугами, какой организации воспользоваться и на что обратить внимание в первую очередь?
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