Ремонт
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремонт
Нужен капитальный ремонт однокомнатной квартиры в Минске, и поэтому без вашей помощи тут не обойтись. Услугами, какой организации воспользоваться и на что обратить внимание в первую очередь?
Re: Ремонт
Обратить внимание стоит на компанию, с которой мне уже приходилось вести сотрудничество. Недавно просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только приняла важное решение, здесь remcity.by на странице оставить заявку. Её рассмотрел менеджер и помог советами. Думаю, что вам обязательно нужно с фотографиями готовых работ ознакомиться, портфолио поможет настроиться на заказ услуг. Мне не пришлось долго думать, сразу после изучения сайта решила связаться со специалистом, а потом уже смету рассчитали и назначили день, когда приехала бригада и приступила к ремонту.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость