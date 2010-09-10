Ремонт

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт

Сообщение klonik » Вчера, 18:19

Нужен капитальный ремонт однокомнатной квартиры в Минске, и поэтому без вашей помощи тут не обойтись. Услугами, какой организации воспользоваться и на что обратить внимание в первую очередь?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт

Сообщение zevc » Сегодня, 12:46

Обратить внимание стоит на компанию, с которой мне уже приходилось вести сотрудничество. Недавно просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только приняла важное решение, здесь remcity.by на странице оставить заявку. Её рассмотрел менеджер и помог советами. Думаю, что вам обязательно нужно с фотографиями готовых работ ознакомиться, портфолио поможет настроиться на заказ услуг. Мне не пришлось долго думать, сразу после изучения сайта решила связаться со специалистом, а потом уже смету рассчитали и назначили день, когда приехала бригада и приступила к ремонту.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость