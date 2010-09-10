Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » 37 минут назад

Привет, всем. Мне срочно нужно сделать выбор в пользу одного автосалона, который предлагает в Ростове выбрать и купить машину на выгодных условиях. Расскажите, услугами, каких компаний вы уже пользовались.
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