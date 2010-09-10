Сообщение klonik » 37 минут назад

Привет, всем. Мне срочно нужно сделать выбор в пользу одного автосалона, который предлагает в Ростове выбрать и купить машину на выгодных условиях. Расскажите, услугами, каких компаний вы уже пользовались.