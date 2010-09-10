Покупка авто
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Покупка авто
Привет, всем. Мне срочно нужно сделать выбор в пользу одного автосалона, который предлагает в Ростове выбрать и купить машину на выгодных условиях. Расскажите, услугами, каких компаний вы уже пользовались.
Re: Покупка авто
Всё просто, я потратила несколько часов на ознакомительный процесс. Вам не нужно тратить драгоценные минутки, достаточно просто внимательно пробежаться взглядом по страницам сайта, здесь удастся найти список автосалонов, каждый из которых заслуживает вашего внимания. Если вы собираете покупать машину полностью за наличку, то это одни условия, если в кредит – лучше подобрать самый низкий процент, который только может быть. А вообще, всегда нужно обращать внимание на отзывы, только потом останавливаться на какой-то одной организации для дальнейшего взаимодействия.
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