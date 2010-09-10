Матрешка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 928
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Матрешка

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Привет всем! Я увлекаюсь русскими сувенирами и особенно интересуюсь матрешками. Может кто-то подскажет, где я могу найти качественные матрешки? И какие еще русские сувениры стоит рассмотреть? Буду благодарна за любые рекомендации!
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