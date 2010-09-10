Матрешка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Матрешка
Привет всем! Я увлекаюсь русскими сувенирами и особенно интересуюсь матрешками. Может кто-то подскажет, где я могу найти качественные матрешки? И какие еще русские сувениры стоит рассмотреть? Буду благодарна за любые рекомендации!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя