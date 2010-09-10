Сообщение zevc » Сегодня, 11:00

Привет всем! Я увлекаюсь русскими сувенирами и особенно интересуюсь матрешками. Может кто-то подскажет, где я могу найти качественные матрешки? И какие еще русские сувениры стоит рассмотреть? Буду благодарна за любые рекомендации!