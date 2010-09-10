Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 928
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 20 минут назад

Привет всем! Я ищу сервис, где можно найти военную оптику. Мне важно найти качественные оптические устройства, которые подойдут для различных военных задач. Может быть, кто-то знает хороший и проверенный вариант?
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