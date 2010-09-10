Ремонт стекол на авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 928
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт стекол на авто

Сообщение klonik » Сегодня, 20:34

Здравствуйте. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, на каком сайте можно заявку оставить на ремонт стекла? Попал камень во время путешествия, и я боюсь, что скоро стекло разрушится и придётся вообще ставить новое.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 929
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт стекол на авто

Сообщение zevc » Сегодня, 21:33

Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем быстрее вам помогут. Именно поэтому, мне захотелось отписаться и проконсультировать. В прошлом году случилась неприятность, непонятно откуда вообще появился скол на стекле, я отправилась просматривать отзывы о работе разных компаний. Нашла ремонт стекол на авто в Краснодаре сколько стоит и какое количество времени занимает. Рекомендую вам обращаться за помощью к настоящим профессионалам своего дела, которые готовы пойти навстречу клиенту.
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