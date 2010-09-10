Сообщение klonik » Сегодня, 20:34

Здравствуйте. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, на каком сайте можно заявку оставить на ремонт стекла? Попал камень во время путешествия, и я боюсь, что скоро стекло разрушится и придётся вообще ставить новое.