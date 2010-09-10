Ремонт стекол на авто
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Ремонт стекол на авто
Здравствуйте. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, на каком сайте можно заявку оставить на ремонт стекла? Попал камень во время путешествия, и я боюсь, что скоро стекло разрушится и придётся вообще ставить новое.
Re: Ремонт стекол на авто
Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем быстрее вам помогут. Именно поэтому, мне захотелось отписаться и проконсультировать. В прошлом году случилась неприятность, непонятно откуда вообще появился скол на стекле, я отправилась просматривать отзывы о работе разных компаний. Нашла ремонт стекол на авто в Краснодаре сколько стоит и какое количество времени занимает. Рекомендую вам обращаться за помощью к настоящим профессионалам своего дела, которые готовы пойти навстречу клиенту.
Re: Ремонт стекол на авто
klonik писал(а):Здравствуйте. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, на каком сайте можно заявку оставить на ремонт стекла? Попал камень во время путешествия, и я боюсь, что скоро стекло разрушится и придётся вообще ставить новое.
Да, все правильно, если повреждение не большое его могут Вам и отремонтировать !
Вот я в Питере живу и у меня субару, тоже камень вылетел от встречной машины и прямо мне в лобовое стекло, так не красиво было, что делать, ремонтировать стекло или менять ? Обратилась к специалистам, они посмотрели и сказали - можно ремонт сделать и сделали!
Где мне его восстановили, могу поделиться, у нас в городе есть компания, называется - Carrol и вот тут , можете почитать все, про этот вид работы https://www.carrol.ru/services/remont-stekla-subaru/.
Успехов !
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