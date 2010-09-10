Ремонт стекол на авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 996
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт стекол на авто

Сообщение klonik » 26 июн 2023, 20:34

Здравствуйте. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, на каком сайте можно заявку оставить на ремонт стекла? Попал камень во время путешествия, и я боюсь, что скоро стекло разрушится и придётся вообще ставить новое.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 996
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт стекол на авто

Сообщение zevc » 26 июн 2023, 21:33

Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем быстрее вам помогут. Именно поэтому, мне захотелось отписаться и проконсультировать. В прошлом году случилась неприятность, непонятно откуда вообще появился скол на стекле, я отправилась просматривать отзывы о работе разных компаний. Нашла ремонт стекол на авто в Краснодаре сколько стоит и какое количество времени занимает. Рекомендую вам обращаться за помощью к настоящим профессионалам своего дела, которые готовы пойти навстречу клиенту.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Ремонт стекол на авто

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 07:16

klonik писал(а):Здравствуйте. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, на каком сайте можно заявку оставить на ремонт стекла? Попал камень во время путешествия, и я боюсь, что скоро стекло разрушится и придётся вообще ставить новое.

Да, все правильно, если повреждение не большое его могут Вам и отремонтировать !
Вот я в Питере живу и у меня субару, тоже камень вылетел от встречной машины и прямо мне в лобовое стекло, так не красиво было, что делать, ремонтировать стекло или менять ? Обратилась к специалистам, они посмотрели и сказали - можно ремонт сделать и сделали!
Где мне его восстановили, могу поделиться, у нас в городе есть компания, называется - Carrol и вот тут , можете почитать все, про этот вид работы https://www.carrol.ru/services/remont-stekla-subaru/.
Успехов !
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2c5a06068ff49ebee6a0227d2ea81ac4.jpg (27.97 КБ) 123 просмотра
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