Аренда кальянов на вечер
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Аренда кальянов на вечер
Хотим арендовать 7 кальянов на вечер, на дачу. Можете подсказать, к кому обратиться? Может кто-то из форумчан работает в кальянной и у вас есть возможность аренды? Яндекс нашел такую https://hookah-catering.ru/ услугу, то есть кальянный кейтеринг. Можно туда обратиться? Никогда в жизни такие услуги не заказывал, нужны ваши советы.
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