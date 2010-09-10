Аренда кальянов на вечер

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Аренда кальянов на вечер

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 03:24

Хотим арендовать 7 кальянов на вечер, на дачу. Можете подсказать, к кому обратиться? Может кто-то из форумчан работает в кальянной и у вас есть возможность аренды? Яндекс нашел такую https://hookah-catering.ru/ услугу, то есть кальянный кейтеринг. Можно туда обратиться? Никогда в жизни такие услуги не заказывал, нужны ваши советы.
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