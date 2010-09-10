Сообщение zevc » Сегодня, 11:20

Привет. На каком сайте можно узнать стоимость бурения за геологические изыскания? Мне нужно найти партнёра для сотрудничества и сделать это как можно скорее. Что скажете на это? Заранее, спасибо за мнения.