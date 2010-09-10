Изыскания

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 931
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Изыскания

Сообщение zevc » Сегодня, 11:20

Привет. На каком сайте можно узнать стоимость бурения за геологические изыскания? Мне нужно найти партнёра для сотрудничества и сделать это как можно скорее. Что скажете на это? Заранее, спасибо за мнения.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 930
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Изыскания

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

Мне самой пришлось, поиски вести в интернете долго и внимательно я просматривала предложения о сотрудничестве разных компаний. Остановилась на организации, которая успела себя неплохо зарекомендовать. Тут https://geoda.ru/ Мосгеопроект поможет вам решить любые вопросы и нюансы, связанные с геологическими изысканиями и бурением в сжатые сроки. Нужно, чтобы каждый человек занимался тем, что он лучше всего умеет и поэтому, я решила воспользоваться от лица нашей организации услугами этой конторы. Всё отлично, в сроки уложились, цены на сайте актуальные.
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