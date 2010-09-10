Обменник

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 931
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обменник

Сообщение zevc » Сегодня, 11:55

На каком сайте можно обменять эфиры на карту Альфа-банка? Планирую сделать это уже в ближайшее время, потому что очень нужны деньги, и я рассчитываю на консультацию со стороны и помощь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 930
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обменник

Сообщение klonik » Сегодня, 13:40

Да, помогу чем смогу. Мне пришлось изучить условия сотрудничества и курсы для обмена на страницах разных сайтов. В итоге, остановилась на одной площадке. Думаю, что вам обязательно нужно заглянуть сюда https://ebucks.fi/ethereum-eth-alfa-rur чтобы уже через несколько минут совершить обмен. Сотрудник всегда готов помочь и проконсультировать, поэтому решила выступить экспертом и поделиться ссылкой, которая точно пригодится и поможет настроиться на долгосрочные обменные операции. Направлений много, я несколько раз в месяц посещаю сайт, и всегда денежки приходят быстро.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя