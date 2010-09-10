Обменник
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Обменник
На каком сайте можно обменять эфиры на карту Альфа-банка? Планирую сделать это уже в ближайшее время, потому что очень нужны деньги, и я рассчитываю на консультацию со стороны и помощь.
Re: Обменник
Да, помогу чем смогу. Мне пришлось изучить условия сотрудничества и курсы для обмена на страницах разных сайтов. В итоге, остановилась на одной площадке. Думаю, что вам обязательно нужно заглянуть сюда https://ebucks.fi/ethereum-eth-alfa-rur чтобы уже через несколько минут совершить обмен. Сотрудник всегда готов помочь и проконсультировать, поэтому решила выступить экспертом и поделиться ссылкой, которая точно пригодится и поможет настроиться на долгосрочные обменные операции. Направлений много, я несколько раз в месяц посещаю сайт, и всегда денежки приходят быстро.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя