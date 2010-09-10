Казахстан

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 931
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казахстан

Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Здравствуйте! Меня интересует традиционное ремесло Казахстана. Какие ремесленные мастерские или ярмарки предлагают уникальные изделия, которые можно приобрести в качестве сувениров или подарков?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 932
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Казахстан

Сообщение zevc » Сегодня, 17:57

Здравствуйте! Традиционное ремесло в Казахстане - это уникальный аспект его культуры. Если вас подробнее интересуют ремесленные изделия, то рекомендую посетить ярмарки и мастерские, такие как "Сувениры Казахстана" в Астане (Нур-Султане) или "Алматинский ярмарочный комплекс" в Алматы. Там вы найдете широкий выбор ручной работы, такой как вышивка, ковры, керамика, изделия из кожи и дерева, украшения и многое другое. Эти уникальные изделия будут отличными сувенирами или подарками, отражающими богатство казахской культуры и ремесленного мастерства.
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