Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 931 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Казахстан Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:32 Здравствуйте! Меня интересует традиционное ремесло Казахстана. Какие ремесленные мастерские или ярмарки предлагают уникальные изделия, которые можно приобрести в качестве сувениров или подарков? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 932 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Казахстан Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 17:57 Здравствуйте! Традиционное ремесло в Казахстане - это уникальный аспект его культуры. Если вас подробнее интересуют ремесленные изделия, то рекомендую посетить ярмарки и мастерские, такие как "Сувениры Казахстана" в Астане (Нур-Султане) или "Алматинский ярмарочный комплекс" в Алматы. Там вы найдете широкий выбор ручной работы, такой как вышивка, ковры, керамика, изделия из кожи и дерева, украшения и многое другое. Эти уникальные изделия будут отличными сувенирами или подарками, отражающими богатство казахской культуры и ремесленного мастерства. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»