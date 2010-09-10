Дистанционное обучение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дистанционное обучение

Сообщение zevc » Вчера, 11:49

Прошу вас о помощи, мне нужно повысить квалификацию и пройти курсы. На каком сайте это можно сделать? Интересует менеджмент, меня без документов не хотят брать на работу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дистанционное обучение

Сообщение klonik » Вчера, 17:16

Со мной такое же было. Окончила университет, факультет: менеджмент, потом пять лет не работала по профессии. Друг предложил хорошую вакансию, нужно было освежить знания. Поискала в интернете и нашла один подходящий вариант. Обучение в Академии ДПО дистанционно для тех, кто экономит своё время. Рекомендую по сайту прогуляться, останется только в закладки сохранить себе ссылку, чтобы потом не пришлось снова вести поиски и задавать вопросы. Я так всегда делаю, ещё и номера телефонов сохраняю и вам советую пользоваться этой стратегией.
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